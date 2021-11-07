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Общество

Двое мужчин погибли в ДТП в Пустошкинском районе

По предварительной информации, водитель автомобиля ZAZ Chance съехал в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». В настоящее время сотрудники полиции с помощью местных жителей установили, что двое мужчин, обнаруженных на месте происшествия, являются разыскиваемыми с 10 октября.

Предположительно тогда и произошла трагедия. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснять обстоятельства гибели молодых людей.

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