Двое мужчин погибли в ДТП в Пустошкинском районе

18:53, 07 ноября 2021, ПАИ

По предварительной информации, водитель автомобиля ZAZ Chance съехал в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». В настоящее время сотрудники полиции с помощью местных жителей установили, что двое мужчин, обнаруженных на месте происшествия, являются разыскиваемыми с 10 октября.

Предположительно тогда и произошла трагедия. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснять обстоятельства гибели молодых людей.