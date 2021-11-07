Второй выпуск «Псковского телеграма Online» выйдет в эфир в 9 утра в понедельник
В понедельник, 8 ноября, в 9:00 утра в прямой эфир выйдет второй выпуск нового видеопроекта «Псковский телеграм Online» - о том, что интересного произойдет в Псковской области на предстоящей неделе.
Планируется, что в прямом эфире, как и в первый раз, примет участие несколько гостей. В этот раз ими станут люди, отвечающие за тепло, уют и ценности в регионе.
Соведущие проекта Александр Машкарин и Антон Сергеев напоминают, что «Псковский телеграм Online» - это неформальный разговор в прямом эфире, поэтому возможны самые разные неожиданности.
«Псковский телеграм Online» выходит на Youtube-канале Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ в Вконтакте,в Telegram-канале «Псковские новости». Свежий выпуск также планируется транслировать в Instagram-аккаунте ПАИ.
Первый выпуск проекта вышел в прямой эфир 1 ноября.
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