Второй выпуск «Псковского телеграма Online» выйдет в эфир в 9 утра в понедельник

19:09, 07 ноября 2021, ПАИ

В понедельник, 8 ноября, в 9:00 утра в прямой эфир выйдет второй выпуск нового видеопроекта «Псковский телеграм Online» - о том, что интересного произойдет в Псковской области на предстоящей неделе.

Планируется, что в прямом эфире, как и в первый раз, примет участие несколько гостей. В этот раз ими станут люди, отвечающие за тепло, уют и ценности в регионе.

Соведущие проекта Александр Машкарин и Антон Сергеев напоминают, что «Псковский телеграм Online» - это неформальный разговор в прямом эфире, поэтому возможны самые разные неожиданности.

«Псковский телеграм Online» выходит на Youtube-канале Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ в Вконтакте,в Telegram-канале «Псковские новости». Свежий выпуск также планируется транслировать в Instagram-аккаунте ПАИ.

Первый выпуск проекта вышел в прямой эфир 1 ноября.