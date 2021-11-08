Начался прямой эфир второго выпуска «Псковского телеграма Online»

09:07, 08 ноября 2021, ПАИ

Начался прямой эфир второго выпуска нового видеопроекта «Псковский телеграм Online». Речь пойдет о том, что интересного произойдёт в Псковской области на предстоящей неделе.

В прямом эфире, как и в первый раз, примут участие несколько гостей. В этот раз ими станут люди, отвечающие за тепло, уют и ценности в регионе.

Соведущие проекта Александр Машкарин и Антон Сергеев напоминают, что «Псковский телеграм Online» — это неформальный разговор в прямом эфире, поэтому возможны самые разные неожиданности.

«Псковский телеграм Online» выходит на YouTube-канале Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте», в Telegram-канале «Псковские новости». Свежий выпуск также планируется транслировать в Instagram-аккаунте ПАИ.

Первый выпуск проекта вышел в прямой эфир 1 ноября.