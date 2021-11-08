Начался прямой эфир второго выпуска «Псковского телеграма Online»
Начался прямой эфир второго выпуска нового видеопроекта «Псковский телеграм Online». Речь пойдет о том, что интересного произойдёт в Псковской области на предстоящей неделе.
В прямом эфире, как и в первый раз, примут участие несколько гостей. В этот раз ими станут люди, отвечающие за тепло, уют и ценности в регионе.
Соведущие проекта Александр Машкарин и Антон Сергеев напоминают, что «Псковский телеграм Online» — это неформальный разговор в прямом эфире, поэтому возможны самые разные неожиданности.
«Псковский телеграм Online» выходит на YouTube-канале Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте», в Telegram-канале «Псковские новости». Свежий выпуск также планируется транслировать в Instagram-аккаунте ПАИ.
Первый выпуск проекта вышел в прямой эфир 1 ноября.
Как предпочитаете экономить на покупках?
16 муниципалитетов Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону
Ночные таймлапсы Млечного Пути, Большой Медведицы, полярного сияния и звёздного неба снял пскович