Срок действия сертификатов о вакцинации и QR-кодов сократили в два раза

10:22, 08 ноября 2021, ПАИ

Срок действия сертификата о прививке против COVID-19 и QR-кода для граждан России сократился с года до шести месяцев. Об этом свидетельствуют данные портала «Госуслуги». Сертификаты привитых пользователей, которые ранее значились действительными в течение года, с 8 ноября значатся как действующие полгода, сообщает РБК.

Это связано с введением нового сертификата единого образца о вакцинации. Теперь россияне с 8 ноября смогут получить обновленный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или о факте перенесенной болезни. Документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном сайте правовой информации.

Сертификат будет формироваться автоматически в виде электронного документа. Он будет доступен не позднее чем через три дня после завершения вакцинации. Сертификаты, оформленные до вступления в силу настоящего приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.

Если необходимо получить новый сертификат на бумажном носителе, то следует самостоятельно обратиться в МФЦ.

Обновленный сертификат будет содержать подробную информацию о владельце, данные о вакцинации, ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, информацию о перенесенном заболевании. Также в нём будет предусмотрено место для QR-кода.