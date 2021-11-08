Сбой произошёл в работе сайта госуслуг

10:30, 08 ноября 2021, ПАИ

Масштабный сбой произошёл в работе сайта госуслуг сегодня, 8 ноября.

Пользователи сталкиваются с проблемой при загрузке главной страницы сайта. Она не грузится и не открывается.

Ряд пользователей не может войти в личный кабинет сервиса.

«Портал временно недоступен» – такая надпись появляется на экранах компьютеров и смартфонов при попытке войти в личный кабинет пользователя.

Причиной недоступности названы технические проблемы.