Сбой произошёл в работе сайта госуслуг
Масштабный сбой произошёл в работе сайта госуслуг сегодня, 8 ноября.
Пользователи сталкиваются с проблемой при загрузке главной страницы сайта. Она не грузится и не открывается.
Ряд пользователей не может войти в личный кабинет сервиса.
«Портал временно недоступен» – такая надпись появляется на экранах компьютеров и смартфонов при попытке войти в личный кабинет пользователя.
Причиной недоступности названы технические проблемы.
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