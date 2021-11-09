«Корень» в цеху. Сюжет ПАИ о цифровой инсталляции французской художницы

09:07, 09 ноября 2021, ПАИ

8 ноября в галерее «Цех» французская художница Анн-Софи Эмар представила цифровую инсталляцию «Корень».



Это мобильная библиотека памяти, состоящая из изображений, видеобарельеф из открытых книг. В открытых книгах – название проекта и история его развития. Откуда происходит название, кому нельзя посещать выставку по мнению зрителей и насколько она восхищает по шкале тюльпанов – смотрите в нашем сюжете.

Выставка продлится с 8 по 21 ноября. Галерея «Цех» работает ежедневно с 16 до 19 часов. Вход для посетителей свободный.