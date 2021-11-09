Бумажные сертификаты о вакцинации против COVID-19 можно будет получить в МФЦ

15:43, 09 ноября 2021, ПАИ

С 16 ноября жители РФ смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации против COVID-19 в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Обратиться за сертификатом также смогут граждане, которые имеют противопоказания к вакцинации или уже переболели коронавирусом. Услуга необходима людям, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

До 12 ноября Минцифры поручено разработать техническое решение, которое обеспечит возможность предоставления данной услуги, а Минздраву – утвердить порядок её предоставления до 13 ноября. Михаил Мишустин отметил, что люди должны получать

сертификаты без сбоев, быстро и удобно.