Полицейский из Бежаниц превращает валежник в скульптуры

09:20, 10 ноября 2021, ПАИ

Резьба по дереву - занятие тонкое. В нём кроме желания нужны творческий подход, терпение и навык владения инструментом. В посёлке Бежаницы людей, которые умеют превратить валежник в настоящее искусство, единицы. И один из них, вы не поверите, работает в полиции!

«Разве такое возможно?» - спросите вы. Оказывается, да! Олег Иванов - вот как зовут нашего умельца с золотыми руками, и сегодня он сам вам всё расскажет:

- Мне 28 лет, женат, воспитываю малышку дочку. Родом я из посёлка Бежаницы. После школы поступил в Псковский государственный университет на юридический факультет. Получив диплом, поступил на службу в органы внутренних дел, сейчас я начальник дежурной части МО МВД России «Бежаницкий». Безусловно, работа в полиции мне нравится - каждый день насыщен событиями и не похож на предыдущий, но всегда хотелось попробовать себя ещё в чём-то. В чём - не мог понять долго. Как-то на просторах интернета попалось видео, где мастер занимается карвингом - бензопилой вырезает из дерева скульптуру животного. Этот ролик меня и зацепил.

Нет, у меня нет в роду никаких резчиков по дереву, мои друзья - обычные люди, которые в растущих в лесу деревьях видят либо строительный материал, либо средство для отопления домов. Да и в далёком детстве у меня не было деревянных игрушек… Так что откуда появилось такое желание, не понимаю.

Я начал смотреть подобные ролики ещё и ещё, а потом решил пробовать сделать что-то подобное самостоятельно.

Не понял, как получилось, но пила в моих руках сама сделала своё дело - передо мной уже стояла фигурка совы. И пусть она была не особо ровная, но всё же походила на сову. Мой первый опыт был удачным, и желание заниматься вырезанием из дерева не пропало. Начало было положено! Так зарождалось моё хобби. Всё своё свободное время после работы я ходил по лесу в поисках нужного валежника. В основном выбирал дуб и берёзу, реже - ясень, шёл в свою маленькую мастерскую и творил! В любой коряге начал видеть образы и представлять, что из этого может выйти. Не всегда получалось то, что хотелось изначально… Бывало, что медведь уменьшался в размере или превращался в кота. Со временем опыта прибавилось. Делаю хищных птиц, лосей и других животных.

К сожалению, все свои работы показать не могу, практически всё, что сделал, я презентовал своим друзьям и знакомым. Сейчас у меня уже целый двор нужного валежника, приобрёл разные пилы, инструменты. Есть множество идей. Осталось найти время, чтобы все воплотить в реальность!

Сейчас резьбой занимаюсь не так часто. Строю дом, недавно родилась дочь. Да и спортзал не бросаю - мечтаю получить мастера спорта по пауэрлифтингу, благо рядом есть опытный друг-наставник.

В будущем мечтаю делать мебель. Мне это тоже нравится.

На прощание хочу сказать - обязательно прислушивайтесь к своим желаниям, не бойтесь мечтать и творите, но, естественно, в рамках закона! - пошутил Олег, и здесь мы уже увидели в нём полицейского.

Ксения Антонова, газета «Сельская новь»