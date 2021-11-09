В Псковской области в рамках акции «Вода России» убрано 73 километров берегов озер и рек

19:33, 09 ноября 2021, ПАИ

В рамках экологических субботников прибрежные полосы очищены от пластиковых бутылок, пакетов, банок, произведен обкос травы и многое другое. Всего было убрано 73 км территории вблизи рек и озер, сообщили в пресс-службе Псковской области.

Мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» в 2021 году завершены. Они реализовывались в 24-х районах области в период с апреля по октябрь.

В уборках приняли участие более 1270 человек — представители районных Администраций, образовательных учреждений, организаций и волонтерских движений.

Отмечается, что акция «Вода России» проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».