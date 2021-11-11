Благодаря нацпроекту БКД в деревне Подкрестье Пушкиногорского района появилось освещение

10:45, 11 ноября 2021, ПАИ

В Пушкиногорском районе в деревне Подкрестье установили 37 опор со светодиодными светильниками. Работы выполнены вдоль региональной дороги Пушкинские Горы - Рождество - Велье в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Новую линию наружного искусственного освещения построила компания ООО «РосЭлектроСтрой» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Средства на работы в размере 8,7 млн рублей были направлены из областного бюджета.

На эти денежные средства подрядная организация установила 37 опор освещения, проложила электрические провода и кабель, смонтировала светодиодные светильники. Гарантия на выполненные работы составит 10 лет на опоры, 3 года на кабели, светильники и прочее электрооборудование.