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Общество

Команда ПсковГУ приняла участие в Форуме студенческих советов общежитий

Команда Псковского государственного университета заняла четвёртое место по итогам конкурса, который проходил в рамках Форума студенческих советов общежитий Северо-Западного Федерального округа в Республике Карелии с 4 по 7 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В состав команды от ПсковГУ вошли Даниил Янченков (Институт инженерных наук), Антон Петухов (Институт инженерных наук), Федор Артюшков (Институт права экономики и управления), Мария Яковлева (Институт гуманитарных наук) и Виктория Михайлова (Институт инженерных наук). Руководителем делегации стала председатель профкома студентов ПсковГУ Алёна Козлова.

«За эти дни мы стали ближе друг другу, почувствовали, что готовы работать вместе, как настоящий коллектив студсовета, - рассказал капитан команды Фёдор Артюшков. – Организация форума – первоклассная! Всё, начиная от трансфера до проведения мероприятий, прошло без проблем и оставило глубокий след в наших сердцах».

В течение нескольких дней ребята отстаивали честь общежития, расположенного в Пскове на улице Инженерной, дом 8. Участникам предстояло справиться с несколькими испытаниями: представить визитную карточку общежития, пройти профтест, проектирование, правовое ориентирование, принять участие в заседании студсовета, биатлоне и подготовить сюрприз. Отметим, что команде ПсковГУ удалось стать победителями на этапе проектирования.

«Огромное спасибо моей команде за незабываемые эмоции, - отметила член команды Виктория Михайлова. – Хотелось бы вернуться на форум в следующем году, чтобы не только полюбоваться чудесной Карелией, но и взять реванш».

Помимо конкурсных испытаний всех участников форума ожидала тематическая образовательная программа, направленная на изучение прав и обязанностей тех, кто проживает в общежитии.

«Команда для участия в конкурсе от ПсковГУ была выбрана не случайно. Ведь именно она стала победителем проекта «Месяц общежитий» весной 2021 года», - рассказала председатель профкома студентов Алена Козлова. По её словам, участие в подобных конкурсах очень важно для развития студенческого самоуправления в наших общежитиях.

Организаторами форума выступили первичная профсоюзная организация обучающихся Петрозаводского государственного университета и студенческий координационный совет профсоюза в СЗФО.

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