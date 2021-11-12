Борис Елкин: Не все новогодние украшения выживают после зимы

14:28, 12 ноября 2021, ПАИ

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в Instagram заявил, что не все новогодние украшения выживают после зимы. По его словам, городская администрация украсит Псков к Новому году, используя прошлогодние украшения, восстановив их.

При этом Борис Елкин поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрацию региона, которые помогли в части финансирования закупки украшений.

«Будем большое количество мест украшать: центр, Финский парк, площадь Ленина, сквер на Четырех углах, Мирожский парк. Часть закупочных процедур уже проведена, часть еще производится», - сказал Елкин.

Он также отметил, что часть новогодних украшений оставят на постоянной основе в Пскове, чтобы «отдельно включать в отдельные моменты».