Псковский госархив опубликовал данные о переписи населения конца XIX века

15:37, 12 ноября 2021, ПАИ

Государственный архив Псковской области опубликовал в своём Instagram-аккаунте данные о переписи населения конца XIX века.

Первая всероссийская перепись прошла в 1896-1897 годах. Тогда в переписные листы вносилось имя, фамилия, отчество или прозвище, семейное положение, вероисповедание, место рождения и место проживания, родной язык, грамотность, ремесло и даже важнейшие физические недостатки, к примеру, слепота, глухота, немота.

Такой перечень вопросов настораживал, и не многие соглашались принимать участие в переписи. Псковский губернатор Константин Иванович Пащенко 11 сентября 1895 года направил в учреждения губернии циркуляр о проведении первой всеобщей переписи населения: «Перепись проводится не для установления каких-либо налогов или повинностей и не для дарования каких-либо новых льгот. Никто из обывателей при добросовестных и правильных ответах при проведении переписи своими показаниями не навлечет на себя и своих близких никаких неприятностей». (ГАПО Ф.170. Оп.1. Д.1. Л.6.).

Согласно «Ведомости для подсчета населения по уезду и городу» в Пскове на 28 января 1897 года проживало мужчин 17 204, женщин — 14 812. В Псковском уезде – 94 248 мужчин и 100 739 женщин.