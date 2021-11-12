Псковский детский фонд запустил предновогоднюю акцию в пользу нуждающихся детей

17:11, 12 ноября 2021, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда запустило благотворительную акцию «Новогодние и рождественские праздники» в пользу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

В прошлом году неравнодушные люди помогли передать подарки более 2600 детям из нуждающихся семей, интернатных учреждений и служб социальной реабилитации несовершеннолетних Псковской области. В этом году сотрудники и волонтёры Детского фонда также надеются передать для них сладкие подарки, игрушки и реализовать благотворительные проекты по закупке спортивного инвентаря и товаров для занятий по профессиональной подготовке для ребят из интернатов.

К сбору средств на закупку сладких подарков, а также на реализацию благотворительных проектов в пользу воспитанников интернатных учреждений приглашаются представители бизнес-структур, власти и частные лица.Сотрудники Фонда уже начали активную фандрайзинговую кампанию, обращаясь к постоянным и потенциальным благотворителям. Присоединиться к акции можно следующими способами:

1) принести до 20 декабря конфеты и сладости (сок 0,2 литра, печенье в пачках) в офис Детского фонда, из которых волонтёры сформируют подарки;

2) перечислить средства через сайт Детского фонда или на расчетный счёт, который можно узнать на портале организации.