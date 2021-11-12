Михаил Ведерников призвал масштабировать лучшие практики поддержки добровольчества на все муниципалитеты области

17:15, 12 ноября 2021, ПАИ

12 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел в режиме видеоконференцсвязи совещание с главами районов и городских округов, темой которого стало развитие добровольчества, молодежной политики и поддержка общественных инициатив. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открывая совещание, Михаил Ведерников подчеркнул, что перечисленные выше сферы в последние годы в Псковской области динамично развиваются. «Наши общественники высоко зарекомендовали себя на федеральном уровне, региональные практики изучаются и внедряются в других регионах, а НКО с каждым годом привлекают все больше средств», — заметил Михаил Ведерников.

Отдельно глава региона остановился на показателе количества добровольцев. В единой информационной системе Добро.ру зарегистрировано 9 тысяч волонтеров из Псковской области, более 60% из них активно участвуют в общественной деятельности. «Это самый высокий процент на Северо-Западе», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Оценивая уровень развития общественных институтов, губернатор акцентировал внимание, что в регионе сформировался сильный костяк активистов, на который можно положиться при выполнении общественно-значимых задач, что особенно важно в условиях пандемии. В этой части Михаил Ведерников поблагодарил руководителей муниципалитетов, которые поспособствовали открытию центров добровольчества — их в регионе на сегодняшний день 12.

Развитие добровольчества, по словам губернатора, является одним из показателей нацпроекта «Образование» и входит в критерии регионального рейтинга глав муниципальных образований. «Развитие общественных институтов, волонтерства и добровольчества — это, без преувеличения, стратегическая задача», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Дополнительно глава региона обратил внимание участников совещания, что управление общественных проектов и молодежной политики региональной администрации проводит мониторинг среди муниципалитетов, по итогам которого определились районы-лидеры в развитии волонтерского движения и поддержке общественных инициатив. «Рассчитываю, что лучшие практики будут масштабироваться по всем районам», - подчеркнул губернатор.

О положительном опыте развития добровольчества доложил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Он отметил, что на территории городского округа действуют более 2 тысяч волонтеров, реализуются 5 масштабных волонтерских проектов. Дополнительно общественниками и добровольцами для решения актуальных инфраструктурных и организационных вопросов привлечено порядка 6 млн рублей грантовых средств.

«У муниципалитета в рейтинге наивысшая оценка — стабильно высокий уровень. Надеюсь, что вы и дальше с таким же вниманием будете к этому направлению относиться», - отметил Михаил Ведерников.

Глава Островского района Дмитрий Быстров во время своего доклада подчеркнул, что волонтеры и общественники — кадровый резерв, который конструктивно погружен в проблематику и готов работать на благо своего муниципалитета. Он отметил, что ранее было принято решение о формировании в районе «молодежного бюджета» — резервировании в бюджете муниципалитета средств на реализацию молодежных и общественных инициатив. На эти цели будет предусмотрено 500 тысяч рублей, распределяться они будут на конкурсной основе.

Инициатива положительно оценил губернатор, он рекомендовал ее к распространению во всех муниципалитетах. «Островский район идет в ногу с регионом. На 2022 год мы принимаем „народный бюджет“, для того, чтобы часть средств была возможность использовать вместе с нашими активными гражданами на реализацию их инициатив. В этой части молодежь обделять не нужно. Вы увидите результат, это возможность сократить отток молодежи», - прокомментировал Михаил Ведерников.

В рамках совещания также выступили руководители Невельского, Опочецкого и Палкинского районов. Они рассказали о развитии не только добровольческого движения на местах, но и изменении своего отношения к этому явлению, разработке новых инструментов работы с молодежью.

Руководитель Управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталья Плявинская рассказала об организации работы волонтеров в рамках возобновления акции «#МыВместе». Она подчеркнула, что со стороны управления проработан вопрос обеспечения добровольцев средствами индивидуальной защиты. Волонтерские штабы действуют во всех муниципалитетах региона. Муниципалитетам рекомендовано оказать всестороннюю поддержку добровольцев, особенно в период распространения новогодних подарков для детей отдельных категорий граждан.

Также Наталья Плявинская проинформировала глав муниципалитетов о том, какие есть возможности для привлечения дополнительных средств силами некоммерческого сектора, а также о поддержке, на которую могут рассчитывать представители районов при разработке проектов. Она также акцентировала внимание, что по решению губернатора в следующем году будут предусмотрены средства для поддержки на региональном уровне добровольческих практик.

В завершение глава региона поблагодарил тех руководителей муниципалитетов, которые активно работают и включаются в работу по развитию и поддержке добровольчества. «Давайте договоримся, чтобы за 2022 год ресурсные центры появились во всех муниципалитетах. Это даст нам возможность системно работать с федеральными грантами и программами», - подытожил Михаил Ведерников.