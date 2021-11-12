Гайка на ковид-резьбе и охота на ведьм. Свежий выпуск «Псковского телеграма»

18:00, 12 ноября 2021, ПАИ

38-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» о самом интересном в региональном Telegram-пространстве вышел в эфир в пятницу, 12 ноября.

В Телеграм-пространстве идёт активная дискуссия о том, какими же должны быть дальнейшие действия государства в борьбе с коронавирусом, по какому сценарию идти, жесткому или мягкой силы? Псковские каналы не остались в стороне и тоже приняли участие в разговоре. Об этом в очередном выпуске программы «Псковский телеграм» поговорят и поспорят соведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Кроме того, соведущие вернутся к теме раскола в «Яблоке», обсудят новую волну мнений по итогам проигранного коммунистами иска по поводу дистанционного электронного голосования и вспомнят американского брата.

Программа «Псковский телеграм» начала выходить в январе 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковские новости».