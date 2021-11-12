В Великих Луках директор частного образовательного учреждения подозревается в злоупотреблении полномочиями

17:55, 12 ноября 2021, ПАИ

Следственные органы Следственного комитета России по Псковской области по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Псковской области при содействии Управления Росгвардии по Псковской области возбудили уголовное дело в отношении директора частного образовательного учреждения профессиональной подготовки в Великих Луках.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, директор подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в сентябре 2021 года директор подписал фиктивные акты о сдаче теоретических и практических экзаменов сотрудниками частных охранных предприятий без фактической проверки знаний, что в дальнейшем предоставило им право осуществлять охранную деятельность с использованием огнестрельного оружия.

В настоящее время следователи совместно с оперативниками ФСБ устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.