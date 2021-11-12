До 20 декабря псковичи смогут посетить выставку типографического искусства

21:49, 12 ноября 2021, ПАИ

До 20 декабря псковичи смогут посетить типографическую выставку «Замечательные люди» выпускницы института математического моделирования и игропрактики Псковского государственного университета Анастасии Семеновой в центральной городской библиотеке Пскова, об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

На выставке будет представлено 13 оригинальных произведений типографического искусства, основанных на высказываниях в стихах и прозе. Выпускница ПсковГУ разработала для этих высказываний собственный шрифт и придумала образы.

«Типографика – это и наука, и искусство, и мастерство, и философия. Ведь буква это архитектурное сооружение, у которого есть пол, потолок, стены, иногда буква – зверь с лапами и хвостом или птица из стаи под названием Алфавит. Работать с буквами – одно удовольствие!» – объяснила она.

Выставку будет дополнять книжный стенд «Буква жизни», на котором будет представлен артистический леттеринг участников объединения «Мира Искусства» и полиграфические работы художников-конструкторов.

Библиотека напоминает, что совершеннолетние читатели могут посетить её только после предъявления документов, свидетельствующих либо о прохождении вакцинации от ковида, либо о перенесённом в течение последних шести месяцев коронавирусе, либо о медотводе.