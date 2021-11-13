Производство препарата от COVID-19 в инъекциях начнётся в декабре

16:40, 13 ноября 2021, ПАИ

Производство «Арепливира» в ампулах начнётся в декабре 2021 года, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Промомед».

Первый в стране препарат от коронавируса в форме инъекций зарегистрировали 12 ноября и допустили в гражданский оборот на пять лет.

В форме таблеток «Арепливир» разработали в 2020 году, его делают на заводе «Биохимик» в Саранске. С сентября объёмы производства нарастили в десять раз – до миллиона упаковок в месяц. В будущем выпуск планируют увеличить до двух миллионов.