Елена Полонская поздравила отдел специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области с 30-летним юбилеем

18:09, 13 ноября 2021, ПАИ

Сегодня 30-летний юбилей отмечает отдел специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

В праздничный день на базе дислокации ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области состоялось торжественное мероприятие, участие в котором приняли глава города Пскова Елена Полонская, временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов, ветераны и личный состав подразделения, приглашённые гости. С учётом складывающейся эпидемиологической обстановки мероприятие прошло в усечённом формате и с минимальным количеством участников.

С наилучшими пожеланиями к бойцам и ветеранам спецназа «Зубр» обратилась глава города Пскова Елена Полонская. В ходе торжественной церемонии лучших представителей отдела глава города отметила благодарностями.

Руководитель пенитенциарного ведомства региона Алексей Емельянов поздравил личный состав с праздником, поблагодарил за добросовестную эффективную работу, грамотное, оперативное решение поставленных задач и пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и спокойных служебных будней, отличившимся сотрудникам вручил ведомственные награды.

Напомним, отдел специального назначения «Зубр» был создан 13 ноября 1991 года. Его основными задачами являются предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений на объектах уголовно-исполнительной системы Псковской области, поиск и захват особо опасных преступников, обеспечение безопасности на спецмероприятиях, освобождение заложников, а также охрана должностных лиц ведомства.

Помимо службы в колониях области, «Зубр» неоднократно участвовал в специальных и контртеррористических операциях, в ликвидации массовых беспорядков в Москве при попытке государственного переворота, выполнял задачи ликвидации бандформирований на Северном Кавказе.

К сожалению, за свою историю «Зубр» не избежал боевых потерь. В марте 2000 года сотрудники отдела участвовали в ликвидации бандформирования и в штурме села Комсомольское, во время которого погибли младший лейтенант внутренней службы Алексей Ширяев и лейтенант внутренней службы Владислав Байгатов. По завершении официальной части мероприятия личный состав подразделения традиционно вспоминает погибших товарищей, посещает места захоронения сослуживцев и возлагает цветы к их могилам.

За 30-летнюю историю отдела через него прошли и воспитались один мастер спорта международного класса, четыре мастера спорта, более десяти кандидатов в мастера спорта, которые защищали честь страны в различных видах спорта на международных соревнованиях, чемпионатах мира. Подразделение ежегодно участвует в спартакиадах региональной организации «Динамо» и УФСИН России по Псковской области практически по всем видам спорта, где регулярно занимает призовые места.

За период существования отделом специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области накоплен большой профессиональный и боевой опыт, что даёт право называть его гарантом спокойной обстановки в исправительных учреждениях области. Создан сплочённый коллектив как руководства, так и личного состава отдела, который способен выполнять поставленные перед ним задачи как в пунктах постоянной дислокации, так и на территориях, где введено чрезвычайное положение, в районах вооружённых конфликтов. Сотрудники ОСН «Зубр» готовы к любым ситуациям, и они неоднократно доказывали это за минувшие 30 лет.