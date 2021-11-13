Автопилот появится в российских «Ласточках»

19:17, 13 ноября 2021, ПАИ

Испытания поезда «Ласточка» с автоведением проводятся в России, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя директора ОАО РЖД Дмитрия Пегова.

Он отметил, что автоматизация проводится, чтобы совершенствовать процессы, которые необходимы для управления скоростными железнодорожными системами, для обеспечения грузовых перевозок.

Пегов подчеркнул, что сейчас автоматизация на железной дороге очень большая. Однако на некоторых участках РЖД до сих пор остались технологии со времен создания железных дорог и ручные стрелки. Несмотря на это, также имеются скоростные линии, сортировочные горки, где все автоматизировано, где практически все ведется без участия человека.