14 ноября отмечают День социолога
Ежегодно 14 ноября отмечают День социолога, который пока не утверждён официально, сообщает calend.ru.
В этот день в 1901 году в Париже была открыта Русская высшая школа общественных наук, которую некоторые специалисты считают первым в истории мировой науки опытом социологического факультета. Лекции в Русской высшей школе читали ведущие социологи и политики России: М. Ковалевский, Н. Кареев, Е. Де Роберти, П. Милюков.
Социология (от лат. socius — общественный и др.-греч. logos — учение) — наука, которая изучает общество как единую целостную систему и отдельные общественные институты.
Термин ввёл в первой половине XIX века французский философ Огюст Конт. Другие всемирно известные социологи — М. Вебер , Э. Дюркгейм, К. Маркс.
В XX веке из социологии выделилось несколько специализированных направлений — социология права, семьи, культуры и другие. В конце XX века широкое распространение и значительную популярность получили социологические опросы. Также социологи используют формы интервью, фокус-группы, анализа документов, наблюдения. Эти специалисты работают в центрах изучения общественного мнения, в консалтинговых компаниях, в организациях государственного и муниципального управления, в кадровых, рейтинговых, маркетинговых и рекламных агентствах.
С 1994 года День социолога регулярно отмечается на факультетах социологии ведущих российских вузов, где зарождалась российская академическая социология. Также в этот день принято проводить конференции и различные совместные мероприятия представителями данной профессии, на которых можно подвести итоги и отметить достижения.
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