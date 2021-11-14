Проиллюстрировать Достоевского и изучить его полемику с Дарвином приглашают псковичей
Посвященный 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского виртуальный марафон «Неделя с Достоевским» проходит в библиотеках города Пскова. Об этом Псковскомау агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.
В библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева открылась выставка-просмотр «Фёдор Михайлович Достоевский – знаток тайн русской души». В разделе «Мир писателя» представлены книги, посвящённые жизни и творчеству писателя, в том числе воспоминания, которые оставили А. Достоевская, С. Ковалевская, А. Философова. В разделе «Мир произведений» можно увидеть романы Достоевского, а в разделе «Мир читателя» познакомиться с критикой его произведений.
В библиотеке «Родник» выставлена книга «Образы Ф.М. Достоевского в иллюстрациях Ильи Глазунова».
Библиотека - общественный центр микрорайона Псковкирпич знакомит своих читателей с открытками, которые издательство «Советский художник» выпустило в 1971 году. Это иллюстрации к произведениям Фёдора Достоевского, созданные к его 150-летию.
Библиотека - Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева пригласила учащихся 5-11 классов и студентов принять участие в конкурсе рисунков и иллюстраций «Творчество Ф.М. Достоевского: взгляд нового поколения». Этот конкурс проводится в социальной сети «ВКонтакте» и продлится до 30 ноября. Для участия необходимо заполнить анкету-заявку и отправить по электронному адресу bco@bibliopskov.ru или в сообщении в группу конкурса https://vk.com/event208077360)одну работу в формате jpg или png.
Библиотека – Центр детского чтения на улице Розы Люксембург подготовила к «Неделе с Достоевским» медиаурок, литературный час для четвероклассников, виртуальный обзор книг великого писателя, интерактивную викторину и виртуальную книжную выставку, а также провела «Киновечер с Ф. Достоевским» и позвала своих читателей в виртуальное путешествие по роману «Преступление и наказание».
Центральная городская библиотека Пскова на Конной проведёт на предстоящей неделе юбилейную виртуальную выставку и образовательные интенсивы совместно с Псковским государственным университетом «Достоевский в комиксах», «Достоевский или Толстой?», «На Ф.М. волнах».
Библиотечная «Неделя с Достоевским» завершится 26 ноября открытой лекцией «Достоевский в полемике с эволюционной теорией Чарльза Дарвина», которую в библиотеке на Конной прочтёт доктор филологических наук, профессор РГПУ имени Герцена, член международного клуба Ф.М. Достоевского Надежда Михновец.
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