О креативной экономике расскажут псковичам федеральные эксперты

09:58, 15 ноября 2021, ПАИ

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17 ноября в медиацентре Псковского агентства информации пройдет круглый стол с участием федеральных экспертов, которые расскажут, что такое креативная экономика. Об этом сообщила руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова в прямом эфире третьего выпуска нового видеопроекта «Псковский телеграм Online» 15 ноября.

В числе спикеров будут директор Роскультцентра Марина Абрамова, местные представители креативных индустрий, федеральные эксперты Сбербанка. «У нас в регионе есть два члена Роскультцентра, которые весь год работали в рамках рабочей группы, чтобы выработать единые правила», - добавила Анастасия Иванова. Также спикеры расскажут, как работать удаленно. 18-19 ноября в Пскове запланирован образовательный блок по указанным темам для предпринимателей.

Кроме того, центр «Мой бизнес» планирует разговаривать в TikTok о том, что такое креативная экономика, креативная индустрия, как это развивается в стране, регионе. К данной работе также подключатся федеральные спикеры. «Мы о креативной экономике заговорили год назад, когда год объявили Годом креативной экономики. Креативная экономика - это ресурс для развития региона. Она возникает там, где есть авторское право», - уточнила Анастасия Иванова. В качестве примера она привела фотографов, операторов, которые могут регистрироваться как самозанятые.