«Лебединое озеро» в Пскове

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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Имперский Русский Балет представил «Лебединое озеро» на сцене Псковской областной филармонии. «Знаменитые мелодии балета Чайковского погрузили слушателей в мир волшебной сказки, где на берегах горного озера Принц Зигфрид встретил Королеву лебедей Одетту, а злой волшебник Ротбарт с дочерью Одиллией сделали все, чтобы помешать их счастью. Красота, изящество, сказочные приключения героев и торжество любви над злыми силами ожидали детей и их родителей на этом представлении», - подчеркнули в Театрально-концертной дирекции Псковской области. О том, как это было - смотрите в фоторепортаже театрально-концертной дирекции Псковской области.