В Госдуме пообещали выдавать QR-коды переболевшим коронавирусом бессимптомно

20:47, 15 ноября 2021, ПАИ

Бессимптомно переболевшие коронавирусом россияне смогут получить QR-код в случае подтверждённого диагноза. Об этом сообщил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«У бессимптомно переболевших, у которых подтверждённый диагноз, проблем нет — они также получат QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-код не получат», — подчеркнул он.

Также он обратил внимание на то, что в инициативах о введении QR-кодов для доступа в общественные места и в транспорт пока не говорится о количестве необходимых для получения QR-кода антител. «Пока об этом речи не идёт. По крайней мере, уже пришли к выводу, что должна быть единая тест-система для определения антител, а не кто во что горазд», — уточнил глава комитета.