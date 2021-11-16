Подросток пострадал в ДТП в Пскове

11:21, 16 ноября 2021, ПАИ

Подросток пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГИБДД УМВД по Псковской области.

ДТП произошло 15 ноября в 17:45. 36-летний водитель «Митсубиси Лансер» сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода возле проспекта Энтузиастов, 1.

В результате ДТП подростка с ссадинами теменной области и ушибом левой голени сотрудники скорой помощи доставили в детскую областную больницу. Водитель «Митсубиси Лансер» на момент аварии был трезв.