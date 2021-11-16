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Общество

Игорь Иванов вошел в состав оперштаба по борьбе с коронавирусом

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов включен в состав оперативного штаба при администрации области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, соответствующее распоряжение от 15 ноября 2021 года подписал губернатор Михаил Ведерников.

Теперь профсоюзы смогут напрямую доносить свою позицию, выражать пожелания по изменению ограничений в регионе, связанных с новой коронавирусной инфекцией, отражающие потребности трудящегося населения, прокомментировал событие Игорь Иванов.

«Немаловажен вопрос ограничений и в разрезе туристического отдыха и санаторно-курортного оздоровления, - подчеркнул лидер регионального профобъединения. - Есть вопросы, которые необходимо поднять и проработать в обязательном порядке. При этом важно и соблюсти интересы граждан и бизнеса, и не усугубить положение с заболеваемостью. Надеюсь, что все получится и участие профсоюзной стороны в этом направлении будет полезным для всех».

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