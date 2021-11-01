Продажа фейерверков: рентабельно ли это сегодня

14:41, 16 ноября 2021, ПАИ

Директор интернет-магазина пиротехники «ББ-Салют» рассказал, как организовать собственное дело, когда возвращаются вложенные деньги и как купить качественную продукцию оптом. Многих людей интересует вопрос: каким способом начать свое дело. Перспективное направление сегодня – продажа пиротехники. В наше время купить фейерверк в Москве не является роскошью и легкодоступно большинству покупателей. При этом в Москве и области наметилась явная тенденция на приобретение более дорогостоящей продукции. В среднем жители столичного региона тратят на фейерверки на Новый год порядка 4000-5000 рублей. В представленной статье вы сможете узнать, как начать бизнес и что необходимо принимать во внимание для открытия магазина.

Насколько рентабелен сегодня бизнес по продаже фейерверков

Продажа фейерверков – крайне прибыльный сезонный бизнес. Целесообразнее даже назвать его пиковым бизнесом – перед Новым годом, в декабре, прокручивается около 70% годового оборота. Маржинальность новогодних фейерверков может доходить до 400% от стоимости закупки. В последнее время отмечается стабильный рост потребительского интереса к пиротехнике, и пандемия совершенно не помешала этому. В условиях отсутствия корпоративов и елок покупка салютов служит своеобразной заменой зрелищных мероприятий. В среднем затраты на запуск своего бизнеса составляют приблизительно 600–800 тысяч рублей. Но все индивидуально: зависит от стоимости аренды складского помещения и магазина, объемов закупки, а также рекламы и издержек на ремонт и подготовку помещения в соответствии с техническими требованиями.

Открыть свой магазин фейерверков — не слишком сложная задача. Правда, все равно следует учесть некоторые нюансы. При грамотном планировании окупить вложения можно за три–пять месяцев. Но следует учитывать, что денежные средства потребуются на текущие расходы в течение всего года. Конечно, салюты успешно могут продаваться и летом, к примеру, для корпоративов и свадеб, однако на эту прибыль не стоит слишком рассчитывать. Эти средства как раз и покроют затраты межсезонья. Так как весной и осенью может быть так, что новые заказы не приходят неделями.

Выбор места для магазина

Локация магазина - важный фактор. Нужно, чтобы у магазина была высокая проходимость. В основном такие точки открывают в отдельном здании или в торгово-развлекательных центрах. Также огромным преимуществом будет практичная парковка и остановка общественного транспорта.

Значительным условием успешности бизнеса является время запуска. Начинать нужно в сентябре–октябре, чтобы в самом начале зимы все было на 100% готово. На согласование и подготовку необходимой документации требуется два месяца. Также надо учесть сроки по обучению сотрудников, ремонту помещения, доставке товара – не исключены задержки, особенно перед Новым годом. Все персонально, тем не менее время на данный момент еще есть.

Основные особенности и нюансы бизнеса

Первый и основной нюанс - это безопасность. Со стороны органов – пожарной службы и МВД – будет серьезный контроль. Помимо того, следует учитывать, как будет работать магазин в период межсезонья. Очень важно правильно подобрать хорошую компанию для поставок пиротехники оптом, которая поможет на старте.

Как отличить надежного поставщика от мошенников

Для того чтобы отличить качественного партнера от мошенников, нужно обращать внимание на его деловую репутацию, отзывы клиентов, наличие склада, магазина, реквизитов. Когда у фирмы ничего этого не имеется, стоит хорошенько задуматься, а нужно ли вести работу с «ноунеймом». Также нужно помнить, что надежные компании всегда заключают договоры, будь то разовая или систематические поставки. Качественные поставщики, как правило, готовы предложить значительные скидки. Однако совсем уж бросовые расценки – признак контрафакта, брака или «просрочки». Нужно обращать внимание и на качество – в случае если «поставщик» предоставляет странную продукцию без сертификата и надписей на русском, это существенный повод отказаться от услуг. Вся пиротехника проходит проверку и получает документ о соответствии нормам Российской Федерации. Поставщик обязан давать гарантию. Если что-либо не срабатывает, предлагается аналогичный продукт или возвращаются денежные средства. Подобные случаи возникают редко, но могут быть. Очень важно соблюдать стандарты транспортировки и хранения, как на складе продавца, так и у покупателя. При выполнении правил все действует как часы. Качество изделий регламентировано сертификатом.

Какую документацию продавец должен предоставить при покупке

Поставщик должен предоставить обычный пакет бухгалтерии, счет, договор и накладную. Также предоставляются сертификаты, которые продавец обязан иметь для торговли. Резюмируя все вышесказанное, качественный поставщик должен быть крупным, с серьезным ассортиментом изделий и длительным опытом. В частности, популярный интернет-магазин фейерверков «ББ-Салют» – крупнейший игрок отечественного рынка пиротехники. Мы реализуем фейерверки по доступным ценам с доставкой по РФ.

Что компания «ББ-Салют» предлагает сегодня деловым партнерам

Мы хорошо знаем современные потребности магазинов, как специализированных розничных, так и онлайновых, включая сюда прилавки и «фейерверочные секции» в крупных магазинах. На сегодняшний день нашими постоянными партнерами являются более 300 магазинов по всей стране. Работая с нами, вы сможете получить профессиональное информационное сопровождение при открытии собственного магазина с нуля и самую выгодную стартовую скидку для новых партнеров. Мы сможем подобрать ассортимент, подготавливаем комплект необходимых документов, сертификатов и промоматериалов. Кроме этого, мы бесплатно доставляем продукцию до транспортной компании, ведем качественную рекламу в «Яндексе» за свой счет и выкупаем нераспроданный товар. Более того, при заказе на сумму от 500 тысяч рублей мы предоставим абсолютно бесплатную франшизу «ББ-Салют».