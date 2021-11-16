Определены самые привлекательные для туристов деликатесы России

15:04, 16 ноября 2021, ПАИ

15 ноября стали известны победители национального конкурса гастрономических брендов «Вкусы России», организованного Министерством сельского хозяйства. Тройку лучших в номинации «Загляните на огонёк», которая проводится среди туристически привлекательных брендов, объявил Борис Листов, председатель правления Россельхозбанка – учредителя номинации и генерального партнёра конкурса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

В результате упорной борьбы за титул между брендами с наибольшей туристической привлекательностью победителями стали карельская ряпушка (3-е место), югорская строганина (2-е место) и суздальская безалкогольная медовуха (1-е место).

В десятку финалистов также вошли азовская чинёнка, дагестанское вино, краснояружские вареники (Белгородская область), перепелиное гнёздышко по-Андреевски (Оренбургская область), сыры Горного Алтая, сыры из Сыростана (Челябинская область), сыры Шаакен Дорф (Калининградская область). Всего на победу в номинации претендовали 325 номинантов из 69 регионов.

«У нас большая страна, уникальные традиции и широкое разнообразие вкусов. Номинация «Загляните на огонёк» – это конкурс среди наиболее привлекательных для туристов брендов, которые стали «визитными карточками» регионов. Мы выбрали бренды, которые действительно притягивают туристов. И тем самым помогаем регионам найти новые точки роста в продвижении туристических услуг. А значит, и в развитии сельских территорий», – сказал на церемонии объявления победителей Борис Листов.

Как победителям и другим участникам конкурса, так и другим фермерам РСХБ помогает в продвижении своих брендов с помощью маркетплейса «Своё родное». Им уже пользуются более 6 000 фермеров.

Сайт «Своё родное» помогает фермерам в формате цифровой витрины рассказать о своей продукции, а также предложить потребителям туристические услуги: экскурсии, мастер-классы и проживание. Платформа открывает выход на многомиллионную аудиторию без посредников, помогает в нахождении каналов сбыта и как итог – даёт возможность развивать свой бизнес за счёт продажи товаров и услуг.