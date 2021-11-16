10 млн рублей выделили Псковской области на борьбу с борщевиком

16:00, 16 ноября 2021, ПАИ

На борьбу с борщевиком Псковской области выделили 10 млн рублей. Об этом рассказал заместитель председателя регионального комитета по сельскому хозяйству Александр Никандров во время рабочего совещания в Псковской гордуме, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Никандрова, районы плохо предоставляют документы на получение субсидий.

«Есть и те, кто просят дополнительные средства, но им не могут дать, пока не освоят полностью. Некачественно ведётся работа с гражданами, много обращений по борщевику. На следующий год предусмотрена аналогичная сумма на борьбу с борщевиком», - отметил он.

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов отметил, что обращаться могут не только муниципальные образования, но и граждане. При этом СНТ пока не могут претендовать на получение субсидии.

Многодетная семья может обратиться в комитет по сельскому хозяйству и получить 90% компенсации для борьбы с борщевиком.

16 ноября в Псковской городской Думе проходит рабочее совещание по обсуждению вопроса изменения действующего законодательства Псковской области в части сдерживания распространения борщевика Сосновского с участием главы Пскова Елены Полонской, депутатов Псковской городской Думы и Псковского областного Собрания, представителей областной и городской администраций региона.