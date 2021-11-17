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Происшествия

Пять лет проведёт в колонии острович за смертельное ДТП

 

Жителя Острова привлекли к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что в июне 2020 года местный житель без водительского удостоверения ехал на автомобиле ВАЗ-21013 по дороге Федосино – Кахново – Тишино. Приближаясь к повороту на деревню Тонковидово Островского района, он выехал на левую обочину относительно направления своего движения, в результате его автомобиль сбил пешехода. После этого мужчина покинул место ДТП и уехал домой. Впоследствии потерпевшая скончалась в больнице.

Островский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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