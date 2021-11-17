Мокрый снег ожидается в Псковской области 18 ноября
18 ноября в Псковской области ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью -3…+2 градуса, днем +1…+6 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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