Слёт студотрядов Псковской области открылся в ПсковГУ

17:39, 17 ноября 2021, ПАИ

В актовом зале Псковского государственного университета состоялось торжественное открытие слёта студотрядов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Приветствуя участников, ректор ПсковГУ Наталья Ильина подчеркнула, что за небольшой промежуток времени студенческие отряды не только выросли по количеству участников, но и разнообразили виды деятельности, заявив о себе во многих отраслях как Псковской области, так и Российской Федерации в целом.

«Какую бы задачу ни ставила страна, организация, в которой вы работаете или начинаете работать, пробуете себя, вы этому отдаетесь с полной самоотдачей, – отметила ректор. – У вас есть огонь в глазах и желание менять жизнь к лучшему. Студотряды нашего вуза могут гордиться и былыми своими заслугами, и сегодняшними».

Руководитель университета отметила, что на заседании совета ректоров региона предложит активизировать деятельность студотрядов во всех школах и колледжах Псковской области. Кроме того, Наталья Ильина подчеркнула, что в регионе есть все возможности развивать взаимоотношения между студенческими отрядами России и Белоруссии, так как вуз имеет крепкие партнёрские отношения с БГУ и другими вузами этой страны.

И. о. проректора по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева подчеркнула, что за всё время существования студотрядов они зарекомендовали себя уникальной движущей силой, которая способна позвать за собой молодёжь в самые смелые проекты страны.

«Я уверена, что с каждым годом движение будет только наращивать свои силы и вовлекать новых молодых и перспективных бойцов, – сказала Светлана Воднева. – Я благодарю вас за неравнодушие, стойкость характера, за то, что вы с открытым сердцем идете вперед. Я желаю успешного проведения всех мероприятий слета, новых идей, новых планов, чтобы все задуманное осуществлялось. Только вперед!»

Студент 1 курса Института инженерных наук ПсковГУ Денис Долгов впервые участвует в слёте студотрядов. Он рассказал, что идея создать свой отряд появилась у него после школы студенческого актива.

«Нам рассказали о том, что существуют некие студотряды, которые позволяют вырваться из жизненной рутины. И мы с горящими глазами побежали создавать свой студотряд, собрали людей, распределили роли и задачи и сейчас набираем аудиторию, – сообщил студент. – Наш отряд называется «Зевс». Такое название звучит мощно, и на деле мы хотим сделать все мощно, на максимуме».

Денис Долгов поделился, что студотряд проводников, который он возглавляет, планирует ездить по городам России и набираться новых эмоций, новых знакомств, любоваться вечерними пейзажами. Этим летом ребята планируют посетить Москву, Великие Луки и Санкт-Петербург.

В слёте принимают участие представители студенческих отрядов не только из Пскова, но и из других городов России. В ходе мероприятий они выступят в роли спикеров и поделятся своим опытом с другими студотрядами.

Так, Александра Жукова из Челябинской области рассказала о своих планах и ожиданиях от слёта.

«Я приехала сюда в качестве руководителя направления пресс-службы, очень надеюсь познакомиться с ребятами, которые будут заниматься освещением, – сообщила Александра Жукова. – Я планирую передать им максимум информации, поделиться опытом и узнать особенности Псковского регионального отделения, их отличия от других студотрядов. Ну и, конечно, хочу помочь ребятам раскрыть разные фишки в своих соцсетях».

Александра Жукова, приглашенный спикер, сотрудник Центрального штаба, представляет студенческий педагогический отряд «Витя». Ребята занимаются вожатской деятельностью: работают в лагере Челябинской области «Еланчик» на протяжении многих лет, смены проводятся круглогодично. В течение года студотряд также работает с детскими домами, социально-реабилитационными центрами, где проводит ежемесячное курирование ребят и участвует в творческих состязаниях.

Председатель правления Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева рассказала, что в общем и целом в слёте принимает участие 150 человек, в их числе студенты ПсковГУ, кураторы, волонтеры и спикеры проекта. Все кураторы приехали из Новгородского регионального отделения, спикеры – из Москвы.

В течение трёх дней студенты будут посещать мастер-классы от партнеров слета. Все они связаны с направлениями профилей: в частности, запланирован мастер-класс по сервировке стола, экскурсия в федеральную пассажирскую компанию, встреча с работодателями у педагогов, мастер-класс по граффити. Медики посетят практическое занятие по сердечно-легочной реанимации, поскольку на сегодняшний день это самая востребованная тема.

«Мы приглашаем всех, кто желает работать в дружной команде, присоединиться к студотрядам, – подчеркнула Алла Сердцева. – У нас происходит много разных интересных событий, мы организуем активную, веселую студенческую жизнь. Здесь каждый найдет не только работу по душе, но и друзей на всю жизнь».

Добавим, что слёт проводится в рамках реализации гранта комплексной поддержки развития студенческих отрядов Псковской области.