Госдума упростила для застройщиков регистрацию объектов недвижимости

18:15, 17 ноября 2021, ПАИ

Сегодня, 16 ноября, Государственная Дума одобрила во втором чтении законопроект, позволяющий застройщикам на основании разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства не только поставить его на кадастровый учёт, но и зарегистрировать права на него, сообщается на сайте Правительства РФ.

«Принятие поправок упростит постановку на учёт, а это ещё один шаг к сокращению инвестиционно-строительного цикла. Над этим мы как раз сейчас активно работаем, это предполагает и наша инициатива «Новый ритм строительства», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сейчас, согласно установленной процедуре, орган публичной власти, который ввёл объект недвижимости в эксплуатацию, направляет в Росреестр заявление о его постановке на кадастровый учёт. После этого застройщик самостоятельно должен обратиться за регистрацией прав на объект.

Законопроектом предлагается исключить эту административную процедуру для застройщиков ряда строительных объектов. Они смогут одновременно осуществлять постановку построенного объекта на кадастровый учёт и регистрацию прав на него. Причём происходить регистрация прав будет автоматически: орган, выдающий разрешение на ввод, будет напрямую взаимодействовать с органом регистрации прав. Застройщику останется только получить выписку из реестра, которая будет подтверждать государственный кадастровый учёт и регистрацию прав. В случае если строительство велось на деньги инвесторов, будут оформлены и их права.

Однако принятые поправки не касаются многоквартирных домов, построенных по договорам долевого участия, потому что в этих случаях право собственности возникает на отдельные квартиры и по другим правилам.

Законопроект также наделяет федеральные органы исполнительной власти полномочиями на утверждение формы задания застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением бюджетных средств. Это позволит минимизировать бюджетные затраты и ускорит процедуры проектирования и строительства.

Кроме того, законопроект решает проблему соотношения капитального ремонта и реконструкции. Например, при замене старых деревянных перекрытий технико-экономические показатели зданий не изменяются. Однако сейчас эти работы требуют разработки проектной документации, получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Согласно одобренным поправкам, правительство определит случаи, когда при проведении капитального ремонта зданий, сооружений может осуществляться замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта. Это позволит в том числе значительно сократить сроки проведения капитального ремонта социальных объектов.

Законодательные изменения также дополнительно защитили права застройщиков, объекты которых оказались в зонах с особыми условиями использования территории. По закону эти объекты могут вводиться в эксплуатацию до 1 января 2024 года, однако о возможности поставить их на кадастровый учёт и зарегистрировать права в законе не упоминалось. Теперь этот правовой пробел устранён.