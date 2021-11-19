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Общество

Около 4 тонн белорусского мяса не пропустили через границу в Невельском районе

В деревне Лобок Невельского района сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали два автомобиля, в которых перевозили 3,9 тонны говядины в четвертинах на кости и 60 килограммов баранины. Мясо везли из Белоруссии в Санкт-Петербург, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Инспекторы выяснили, что на партии продукции отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции. Также на баранине и партии говядины отсутствовала маркировка (клейма). Мясо везли с нарушением ветеринарно-санитарных правил – в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование. Кроме того, обнаружено нарушение указания Россельхознадзора, выразившееся в поставках говядины на кости с территории Белоруссии, являющейся страной с неопределенным статусом по губкообразной энцефалопатии.

Перемещение почти 4 тонн говядины и баранины по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате. По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.

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