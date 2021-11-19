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Общество

Нового президента Торгово-промышленной палаты Псковской области выберут 19 ноября

 

19 ноября состоится IV съезд союза «Торгово-промышленная палата Псковской области», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

В рамках съезда будут выбраны новый президент ТПП, совет союза и ревизионная комиссия. Также делегаты и участники заслушают отчет действующего президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова о деятельности за период с 2016 по 2021 год, отчет ревизионной комиссии. Предполагается внесение изменений в устав союза.

Съезд откроется в 16:00. Он пройдет в большом зале Псковского областного совета профессиональных союзов.

Отметим, Владимир Зубов возглавляет ТПП с 1994 года. До этого он работал в комитете ВЛКСМ Псковского филиала Ленинградского политехнического института, в органах внутренних дел Псковской области, в Псковском райкоме КПСС, был командиром областного штаба студенческих отрядов Псковского обкома ВЛКСМ и директором молодежной фирмы «ПсковстудТруд».

Владимир Зубов родился 26 апреля 1962 года в деревне Жудилово Унечского района Брянской области. В 1985 году окончил факультет автоматизации и вычислительной техники Псковского филиала Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина, факультет автоматизации и вычислительной техники, квалификация — «инженер-системотехник». В 1986-1987 годах проходил обучение на высших курсах МВД СССР в Киевe. В 1994 году проходил стажировку на экономическом отделении университета в Нью-Йорке по специализации «Региональное экономическое развитие». В 1998 году обучался в Швеции по программе «Новые менеджеры для России».

Награжден дипломом Правления ТПП РФ «За большой вклад в развитие экономики Псковской области и укрепление деловых связей с зарубежными партнерами».

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