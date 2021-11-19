Псковичи смогут передать обращение в органы власти через «Алису»

15:07, 19 ноября 2021, ПАИ

Жители Псковской области смогут обратиться в органы власти через голосовой помощник «Яндекса» «Алиса», сообщения будут попадать напрямую в систему «Инцидент Менеджмент». Новый навык для сервиса разработал центр экспертизы в сфере интернет-коммуникаций АНО «Диалог».

В федеральной системе обратной связи «Инцидент Менеджмент» топ-10 сфер, в которых люди сталкиваются с бытовыми проблемами. Среди них ЖКХ, благоустройство, образование, здравоохранение, дороги.

Навык работает во всех регионах России, кроме Москвы. «Надеюсь, что столица тоже подключится к этой новой для людей возможности коммуникации с властью», — отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Заместитель руководителя ЦУР Псковской области Василий Александров добавил, что обратиться в органы власти стало проще - «Сообщить о проблеме теперь можно с помощью голосового помощника, просто надиктовав ей текст - она сама обработает информацию и направит обращение в соответствующий орган власти. Пожаловаться, к примеру, на яму на дороге можно прямо из автомобиля, если к навигатору подключена «Алиса». Безусловно, это повысит количество поступающих жалоб - мы к этому готовы и ждём, что сможем получать их ещё более оперативно и видеть реальную картину».

Запустить опцию можно в веб-браузере «Яндекс», приложениях «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», а также в «Яндекс.Станции» — во всех приложениях и устройствах, куда интегрирована «Алиса». «Алиса» распознает голосовое обращение, переводит его в текстовый формат и направляет напрямую в «Инцидент Менеджмент». После авторизации в навыке и связывания аккаунтов пользователь получит ответ на почту «Яндекс». Чтобы активировать его нужно произнести фразу – «Алиса, запусти навык Инцидент Менеджмент».