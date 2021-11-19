39-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в 18:00
39-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» выйдет в эфир в пятницу, 19 ноября, в 18:00.
QR-коды уже стали частью нашей повседневной жизни, Госдума РФ готовится принимать пакет законов об их использовании. А между тем «Яблоко» и КПРФ разошлись во мнении, чего от них больше: пользы или вреда. Главный псковский «яблочник», тем временем, стал жертвой кэнселинга со стороны московских либералов, а псковские справедливороссы оказались в центре местного скандала. Эти и другие темы и их отражение в региональном телеграм-пространстве в эфире очередного выпуска «Псковского телеграма» обсудят Максим Андреев и Антон Сергеев.
«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в телеграм-пространстве темах. Выпуски проекта можно увидеть в Youtube-канале ПАИ. Программа выходит вечером каждой пятницы.
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