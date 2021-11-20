Один человек погиб при столкновении двух BMW в Великих Луках
Один человек погиб при столкновении двух автомобилей BMW в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
ДТП произошло на Октябрьском проспекте, 117. В результате столкновения двух автомобилей оба водителя оказались зажаты в них.
Прибывшие сотрудники аварийно-спасательной службы с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего и передали следственно-оперативной группе, а второго водителя в критическом состоянии передали для госпитализации сотрудникам скорой помощи.
На данный момент врачи проводят реанимационные мероприятия для дальнейшей транспортировки пострадавшего в медучреждение.
На месте работают сотрудники полиции, ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада скорой помощи и аварийно-спасательная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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