Один человек погиб при столкновении двух BMW в Великих Луках

07:40, 20 ноября 2021, ПАИ

Один человек погиб при столкновении двух автомобилей BMW в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло на Октябрьском проспекте, 117. В результате столкновения двух автомобилей оба водителя оказались зажаты в них.

Прибывшие сотрудники аварийно-спасательной службы с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего и передали следственно-оперативной группе, а второго водителя в критическом состоянии передали для госпитализации сотрудникам скорой помощи.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















На данный момент врачи проводят реанимационные мероприятия для дальнейшей транспортировки пострадавшего в медучреждение.

На месте работают сотрудники полиции, ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада скорой помощи и аварийно-спасательная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.