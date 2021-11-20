Женщину госпитализировали после ДТП в Великих Луках

17:54, 20 ноября 2021, ПАИ

Женщину госпитализировали в результате дорожно-транспортного происшествия в Великих Луках, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

ДТП произошло на Октябрьском проспекте, 37/16 у остановки «Башмачок». Столкнулись два автомобиля – Chevrolet Aveo и Daewoo Nexia.

В результате ДТП пострадала женщина. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи вначале на месте оказали ей медицинскую помощь, а потом приняли решение о её госпитализации.



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».













На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.