Женщину госпитализировали после ДТП в Великих Луках
Женщину госпитализировали в результате дорожно-транспортного происшествия в Великих Луках, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
ДТП произошло на Октябрьском проспекте, 37/16 у остановки «Башмачок». Столкнулись два автомобиля – Chevrolet Aveo и Daewoo Nexia.
В результате ДТП пострадала женщина. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи вначале на месте оказали ей медицинскую помощь, а потом приняли решение о её госпитализации.
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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