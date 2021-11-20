Мужчина погиб в результате ДТП на трассе Псков-Санкт-Петербург
На 277 километре трассы Псков-Санкт-Петербург насмерть сбит 35-летний мужчина из Архангельской области, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительным данным, пострадавший выскочил на дорогу во время движения автомобиля «Киа Рио». В машине находилась семья с ребенком.
После столкновения семья вызвала скорую помощь. По прибытию сотрудники учреждения констатировали смерть.
На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, аварийно-спасательная служба, ДПС, следственно-оперативная группа, следователь по расследованию ДТП по Псковскому району, эксперты-криминалисты.
Обстоятельства аварии выясняются. Ребенок не пострадал.
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