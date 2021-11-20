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Общество

Сколько россияне тратят на фастфуд, выяснили эксперты

Общий средний чек на покупку фастфуда у россиян за год вырос на 18 %, до 652 рублей, а общее количество покупок — на 72 %, говорится в исследовании банка «Русский стандарт», пишет РИА Новости.

Банком были изучены количество, сумма и средние чеки всех операций в эквайринговой сети банка за три квартала 2020 и 2021 годов.

В 2021 году россияне стали чаще покупать фастфуд относительно января-сентября 2020 года, на которые выпадали периоды жёсткого локдауна. Общее количество покупок фастфуда за три квартала 2021 года выросло на 72 % относительно аналогичного периода прошлого года, а сумма — на 103 %. Общий средний чек вырос на 18 % и составил 652 рубля.

При этом отчётливо наблюдается переход россиян из онлайна в офлайн на фоне ослабления карантинных мер в кафе в 2021 году по сравнению с 2020 годом. В интернете россияне заказывают фастфуд на более высокие средние чеки. За три квартала 2021 года онлайн-чек на быстрое питание составил 1 192 рубля, а офлайн – 637 рублей.

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