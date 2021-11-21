Летайте самолётами в театр: утро понедельника снова с «Псковским телеграмом Online»

18:00, 21 ноября 2021, ПАИ

В понедельник, 21 ноября, в 9:00 в прямой эфир традиционно выйдет видеопроект «Псковский телеграм Online», в котором ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев поговорят о событиях предстоящей недели.

На этот раз гостями программы станут директор международного аэропорта Псков имени княгини Ольги Артём Тарасов и главный человек «Потапов-феста», который пройдёт в Псковском театре драмы на будущей неделе, Сергей Потапов.

Куда можно будет улететь из Пскова на самолёте? Ждать ли авиарейса в Минск или уже не стоит? Чего ждать после ремонта туалета в аэропорту? Как повлияет затмение на «Потапов-фест»? Что за непонятные слова появились в афише фестиваля? Что общего между Псковом и Якутией? Об этом и не только — в неформальном разговоре утреннего шоу Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online»

Проект выйдет в прямом эфире на YouTube-канале ПАИ, а также будет транслироваться в официальной группе ПАИ во «ВКонтакте» и в Telegram-канале «Псковские новости».