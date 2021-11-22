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Общество

Россиян предупредили о подорожании сладостей к Новому году

Российские производители кондитерской продукции намерены повысить цены на сладости перед Новым годом, пишет газета «Известия» со ссылкой на ритейлеров.

В частности, компания «Акконд» предупредила торговые сети о резком подорожании конфет и шоколада на 5-20 % с 1 декабря. О росте цен на эти продукты также заявили бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Коркунов».

Производители объяснили подорожание сладостей увеличением цен на ингредиенты, упаковку, а также горюче-смазочные материалы, которые необходимы для транспортировки грузов.

Ритейлеры «Верный», «Пятерочка», «Перекресток» и «Утконос онлайн» подтвердили изданию получение писем с просьбой повысить отпускные цены на сладости.

В Минсельхозе отметили, что предприятия российской кондитерской отрасли сейчас работают в условиях значительного роста издержек. При этом, как уточнили в ведомстве, рост отпускной стоимости кондитерских изделий затрагивает только отдельные предприятия и ассортиментные позиции и не носит системного характера.

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