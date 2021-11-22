Новую программу для обучения в автошколах разработали в России

10:28, 22 ноября 2021, ПАИ

В России предложили ввести новую программу для обучения в автошколах на права категории «В». Программу разработали специалисты Союза автошкол России и члены экспертного центра «Движение без опасности», пишет газета «Известия» со ссылкой на разработчиков программы.

В основе программы находится модульный принцип обучения. Теоретические занятия разделили на тематические блоки: «Правила дорожного движения», «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Культура вождения и этика водителей» и «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления».

После прохождения каждого модуля ученики должны будут сдавать экзамен. В случае несдачи граждане будут обязаны проходить дополнительные часы теории, а после пересдавать экзамен. При этом за дополнительное обучение надо будет доплатить.

Специалисты также предлагают включить в обучение специальные тесты на «умение читать дорогу». Речь идёт о серии коротки видеороликах, которые помогают отработать порядок действий при возникновении аварийной ситуации, пояснил председатель правления Союза автошкол Москвы и Союза автошкол России Александр Ачкасов.

Он также обратил внимание, что программа обучения водителей в автошколах не обновлялась более 50 лет.

Проект новой образовательной программы для автошкол направят в Минпросвещения РФ 1 декабря.