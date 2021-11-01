Обзор пылесосов Metabo

13:37, 22 ноября 2021, ПАИ

Универсальные строительные пылесосы Metabo с промышленным допуском — надежные устройства, способные обеспечить качественную уборку и в столярной мастерской, и на стройплощадке. В ассортименте бренда представлены функциональные модели с возможностью подключения электроинструмента, сертифицированные для беспылевой работы по стандартам ЕС. В этом обзоре пылесосов Метабо мы расскажем о самых популярных моделях марки, их технических характеристиках и особенностях эксплуатации.

AS 20 L

Компактная и легкая (ее вес всего 5 кг!) модель Metabo AS 20 L с резервуаром 20 литров предназначена как для сухой, так и для влажной уборки, а также подходит для сбора негорючих жидкостей. Она имеет класс пылезащиты L и оснащена интегрированным блоком хранения, где можно разместить аксессуары для клининга. Функция автоматического отключения при заполнении резервуара обеспечивает максимальное удобство при сборе жидкости. Практичные ролики гарантируют мобильность устройства. А многоцелевая насадка отлично очищает любые поверхности.

Этот пылесос удобно эксплуатировать благодаря функции синхростарта (она запускает устройство одновременно с подключенным инструментом) и удобной рукоятке для перемещения прибора. А чтобы опустошить резервуар, нужно просто отстегнуть расположенные на корпусе крепежи.

ASA 30 L

Модель Metabo ASA 30 L с баком из нержавеющей стали отличается увеличенной мощностью, подходит для всех видов клининга и имеет функцию отключения при заполнении резервуара во время влажной уборки. Благодаря наличию розетки на корпусе к этому пылесосу можно подключить любой электроинструмент. А опция синхронизации обеспечит запуск прибора одновременно с включением пилы, электрорубанка или лобзика.

В устройстве предусмотрены:

· функция выдувания для отведения отработавшего воздуха;

· возможность фиксации кабеля и шланга (упрощает транспортировку);

· система компактного хранения;

· опция PressClean для ручной очистки фильтрующих элементов, которая активируется непосредственно в процессе работы устройства при помощи выключателя.

ASR 50 L SC

Пылесос Metabo ASR 50 L SC — мощная профессиональная модель с функцией встряхивания фильтров электромагнитным полем. Он отличается высокой производительностью, имеет защиту от пыли класса L, может осуществлять сухую и влажную уборку, позволяет подключать электроинструмент и синхронизируется с ним при включении, рекомендован для применения на стройплощадках в автосервисах и производственных цехах. В этой модели:

· реализована полуавтоматическая опция самоочистки фильтра SelfClean — она может активироваться во время перерывов в работе без отключения прибора;

· установлена усиленная система фильтрации (два фильтра класса М);

· имеется автоматика выбега, позволяющая полностью опорожнять шланг;

· предусмотрено антистатическое оснащение, препятствующее образованию заряда.

Для намотки и фиксации сетевого кабеля у ASR 50 L SC есть специальный крючок. А благодаря фирменным системам MetaLoc и Metadepot, обеспечивающим возможность установки кейса, пылесос удобен в плане хранения и перевозки.

ASA 32 L

Завершает наш обзор пылесосов Metabo компактная модель ASA 32 L весом 7,5 кг с резервуаром 32 литра. С помощью этого устройства можно производить сухую и влажную уборку максимально безопасно — при заполнении бака во время работы с водой он автоматически отключится. А для подключения электроинструмента у него на корпусе имеется розетка (при ее использовании устройство синхронизируется с инструментом). Кроме того, пылесос обеспечивает возможность:

· удобного хранения аксессуаров для клининга (для этого в корпус встроен специальный компактный блок);

· намотки кабеля (его можно зафиксировать на крючке).

Выбирая профессиональный строительный пылесос из ассортимента Метабо, важно тщательно изучить технические характеристики изделий. Это поможет подобрать модель, на 100 % соответствующую тем задачам, которые она должна будет выполнять.

Источник: Prom Meshok Ru.