Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте одобрил комитет по труду Псковского облсобрания

13:28, 23 ноября 2021, ПАИ

Члены комитета по труду и социальной политике регионального парламента на заседании 23 ноября одобрили проект федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции). Об этом с заседания комитета сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Законопроектом предлагается Федеральный закон дополнить статьей 31 «Порядок оказания услуг в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», предусматривающей, в частности, установление перечня мероприятий и объектов, а также порядка допуска граждан на эти объекты с учетом наличия медицинской документации, подтверждающей наличие профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции, медицинского противопоказания к проведению профилактической прививки и (или) перенесенное заболевание инфекцией, а также документа, удостоверяющего их личность.

Предлагется ввести QR-коды на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. Эти нормы будут действительны до 1 июня 2022 года, сообщило правительство РФ.

Согласно законопроекту, QR-коды на транспорте будут введены на междугородных и международных авиа- и ж/д-перевозках, кроме кода будут приниматься медотвод или справка о перенесенном коронавирусе. Исключением являются аптеки, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости. Граждане смогут их свободно посещать при соблюдении коронавирусных ограничений. Законопроект предполагает, что решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в ходе обсуждения вопроса отметила, что все принимаемые государством меры, направленные на создание коллективного иммунитета против COVID-19, являются абсолютно обоснованными. По ее словам, QR-код — это «санитарный паспорт» человека, они введены в том числе и в Европе.

Кроме того, Анастасия Повторейко подчеркнула, что сбоев по поставке вакцины в регион не наблюдается. «Данные по поставке достаточно значимы, ни в одном регионе нет проблем с поставками, нет листов ожидания, вакцины предостаточно, более того, появляются новые. Перебоев с поставками нет, это касается всех регионов. Эта мера [введение QR-кодов. — ПАИ] позволит максимально сохранить здоровье и жизни пациентов», - добавила она.

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, депутат регионального парламента Елена Даньшова согласилась с Анастасией Повторейко и отметила, что инфекция очень опасна и не щадит даже детей сегодня.

«Для мотивации людей к вакцинации нужны такие санитарные ужесточения в виде QR-кодов. Я считаю, что это оправданно», - подчеркнула она.

Председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания Игорь Дитрих заявил, что законопроект еще будут обсуждать и вносить, при необходимости, поправки. По его словам, всеобщее введение QR-кодов в России планируется на 1 февраля 2022 года, и еще есть время, чтобы внести поправки, с помощью которых можно будет не допустить технических проблем.