Запрет на продажу квартиры побудил псковичку оплатить долги по налогам и кредитам

14:28, 23 ноября 2021, ПАИ

Судебные приставы добились от жительницы Псковского района выплаты задолженности в размере 185 тысяч рублей, вынеся запрет регистрационных действий в отношении продажи недвижимого имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

У приставов находилось девять исполнительных призводств в отношении псковички, которая задолжала средства по налоговым и кредитным платежам. Гражданка не оплачивала долги, однако собиралась совершить сделку по продаже своей недвижимости. Но приставы приняли меры принудительного характера в виде запрета на регистрационные действия в отношении её недвижимого имущества, также было наложено временное ограничение на выезд из Российской Федерации.

Именно невозможность совершить сделку с недвижимостью побудила должницу к погашению накопившейся задолжности. Необходимая сумма денежных средств поступила от гражданки на депозитный счёт отделения судебных приставов Псковского района.