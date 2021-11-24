Велогонщика Ивана Макарова выдвинули на соискание премии «Народное признание»

11:41, 24 ноября 2021, ПАИ

Велогонщика, многократного призера и победителя российских и международных соревнований по велоспорту среди спортсменов с проблемами слуха Ивана Макарова выдвинули на соискание Первой общественной премии «Народное признание» в номинации «Призвание». Заявку прислала газета Великорлукского района «Наш путь».

Уроженец Великолукского района, заслуженный мастер спорта России, многократный победитель Сурдлимпийских игр и множества российский и международных соревнований по велоспорту среди слабослышащих Иван Макаров – это образец стойкости, мужества, несгибаемой воли, трудолюбия и стремления к победе, отмечается в заявке.

«Он является настоящим примером лучших человеческих качеств, к которым стремится и которыми желает обладать молодежь. Иван Макаров – гордость не только Великолукского района и Псковской области, но и всего российского спорта, ведь настолько увлеченных своим делом людей еще нужно поискать. Истинный победитель!» - пишет газета.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.